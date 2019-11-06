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Соревнования по рукопашному бою пройдут в Пскове 10 ноября

10 ноября в Пскове состоятся соревнования по рукопашному бою в разделе «Самооборона». Состязания будут посвящены Дню сотрудника органов внутренних дел России, сообщает портал «Псковский спорт».

Соревнования будут проходить в спортивном комплексе «Спарта» (улица Новоселов, 30). Первые бои начнутся в 10:00, финальные поединки – в 13:00. Вход на мероприятие свободный.

Кроме того, в середине декабря в Псковской области состоятся региональные соревнования по рукопашному бою в разделе «Поединок».

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