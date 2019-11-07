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Общество

Ключи от 11 автомобилей вручили власти Псковской области сотрудникам Госавтоинспекции

Ключи от 11 новых служебных автомобилей вручил сотрудникам ГИБДД УМВД России по Псковской области по поручению губернатора Михаила Ведерникова его заместитель Василий Осипов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, вручение ключей в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел состоялось во время торжественного развода личного состава городского гарнизона полиции на площади Ленина в Пскове 7 ноября.

«Хочу выразить огромную благодарность за безупречную службу, обеспечение безопасности и правопорядка на территории региона. Администрация Псковской области со своей стороны будет оказывать вам всю необходимую поддержку», — отметил Василий Оиспов.

Так, автопарк ведомства пополнили 6 автомобилей Škoda и 5 внедорожников УАЗ, которые будут работать в Пскове, Невельском, Псковском, Дедовичском и Стругокрасненском районах. В ближайшее время региональное УМВД получит еще около 40 новых служебных автомобилей.

Автомобили поступили дорожным полицейским в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В пресс-службе добавили, что во вовремя торжественного развода начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников наградил сотрудников ведомства и Росгвардии государственными и ведомственными наградами. Также на мероприятии отметили победителей конкурса «Лучший по профессии».

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