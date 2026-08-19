Антитеррористические учения проходят в школах и детских садах Псковской области
Всероссийские антитеррористические учения проходит в школах и детских садах Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования региона.
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Фото: Министерство образования Псковской области
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Фото: Министерство образования Псковской области
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Фото: Министерство образования Псковской области
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Фото: Министерство образования Псковской области
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Фото: Министерство образования Псковской области
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Фото: Министерство образования Псковской области
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Фото: Министерство образования Псковской области
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Фото: Министерство образования Псковской области
Во всех учреждениях проведут инструктаж с педагогическим составом и отрепетируют механизм действий при атаке беспилотными летательными аппаратами, захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей.
Напомним, министерство просвещения России проводит всероссийские учения ежегодно в апреле и августе совместно с Росгвардией, МЧС России, МВД России. На региональном уровне министерство образования Псковской области рекомендовало проводить антитеррористические учения ежеквартально.
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