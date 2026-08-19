Меры социальной поддержки участников и ветеранов СВО обсуждают в медиацентре ПАИ
Меры поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и электронное удостоверение ветерана боевых действий стали темами брифинга министра социальной защиты Псковской области Ольги Евстигнеевой сегодня, 19 августа, в медиацентре ПАИ.
Как изменились меры поддержки в этом году? Как ветераны СВО могут стать участниками пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода? Как получить электронное удостоверение ветерана боевых действий? Где единое окно, в котором ветераны СВО могут узнать о всех мерах поддержки?
Об этом и многом другом говорят в медиацентре ПАИ.
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