Меры социальной поддержки участников и ветеранов СВО обсуждают в медиацентре ПАИ

10:06, 19 августа 2026, ПАИ

Меры поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и электронное удостоверение ветерана боевых действий стали темами брифинга министра социальной защиты Псковской области Ольги Евстигнеевой сегодня, 19 августа, в медиацентре ПАИ.

Как изменились меры поддержки в этом году? Как ветераны СВО могут стать участниками пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода? Как получить электронное удостоверение ветерана боевых действий? Где единое окно, в котором ветераны СВО могут узнать о всех мерах поддержки?

Об этом и многом другом говорят в медиацентре ПАИ.