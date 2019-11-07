Четырехполосной планируется сделать улицу Кузбасской Дивизии в Пскове

21:06, 07 ноября 2019, ПАИ

Реализовать проект четырехполосной дороги с автобусным движением планируют городские власти на улице Кузбасской Дивизии в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе брифинга 7 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сити-менеджер пояснил, что проект реконструкции уже имеется, и сейчас на его реализацию изыскиваются средства. Кроме этого, Александр Братчиков отметил, что имеются проблемы с подвозом граждан общественным транспортом на улице Владимирской где, как и на улице Никольской, недостаточная ширина улицы.

Также проводится анализ новых коммерческих маршрутов, в том числе междугородних, добавил Александр Братчиков.

7 ноября председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин отметил, что в Псковской области начась оптимизация маршрутной сети общественного транспорта.