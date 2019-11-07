Жителя Великого Новгорода разыскивают в Псковской области

22:05, 07 ноября 2019, ПАИ

32-летнего жителя Великого Новгорода ищут в Псковской области, сообщается в группе «Псков ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что 30 октября он уехал в деревню под Псковом к родственникам, погостил у них, после чего отправился обратно в Новгород. Он должен был вернуться 5 ноября, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Разыскиваемый ростом 189 см, стройного телосложения, глаза светлые, волосы светло-русые. Был одет в светло-синие джинсы, водолазку, безрукавку, кроссовки и синюю шапку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону +7 (911) 604-37-10.