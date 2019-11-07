Продажа билетов на поезда в Крым стартует 8 ноября

22:28, 07 ноября 2019, ПАИ

Продажа билетов на пассажирские поезда, которые будут следовать в Севастополь из Санкт-Петербурга и Москвы, начнется 8 ноября. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании-оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

Пассажиров будут обслуживать в именных составах дальнего следования «Таврия». Выбрать и оплатить билеты будет возможно в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах перевозчика. А в конце декабря поезда дальнего следования пойдут из Симферополя и Севастополя в Москву и Санкт-Петербург.

Пять одноэтажных поездов с купейными и плацкартными вагонами соединят Санкт-Петербург с Севастополем. Первый состав «Таврия» №7/8 отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени. 2 тыс. 741 километр поезд пройдет за 43,5 часа.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. «Таврия» из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь длиной 2 тыс. 9 километров займет 33 часа.