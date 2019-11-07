Импортные продукты могут исключить из состава школьных обедов.
Депутаты Государственной думы России предложили исключить импортные продукты из состава школьных обедов. Как пишет газета «Известия», соответствующие поправки планируется внести перед вторым чтением в законопроект об обязательном горячем питании для младших школьников.
По словам автора инициативы Бориса Чернышева, в условиях действия антироссийских санкций следует поддерживать отечественных производителей. Он акцентировал внимание на том, что контролировать качество российской продукции легче, чем импортной.
Первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин поддержал инициативу. Он пояснил, что такое требование поможет сформировать дополнительный рынок сбыта для отечественных производителей. Кроме того, закупки отечественных продуктов могут быть выгоднее финансово.