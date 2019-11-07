Импортные продукты могут исключить из состава школьных обедов.

23:00, 07 ноября 2019, ПАИ

Депутаты Государственной думы России предложили исключить импортные продукты из состава школьных обедов. Как пишет газета «Известия», соответствующие поправки планируется внести перед вторым чтением в законопроект об обязательном горячем питании для младших школьников.

По словам автора инициативы Бориса Чернышева, в условиях действия антироссийских санкций следует поддерживать отечественных производителей. Он акцентировал внимание на том, что контролировать качество российской продукции легче, чем импортной.

Первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин поддержал инициативу. Он пояснил, что такое требование поможет сформировать дополнительный рынок сбыта для отечественных производителей. Кроме того, закупки отечественных продуктов могут быть выгоднее финансово.