0
22:47
Медики стабилизировали крайне тяжелое состояние пострадавших в ДТП под Псковом девочек
21:06
Четырехполосной планируется сделать улицу Кузбасской Дивизии в Пскове
19:30
Ключи от 11 автомобилей вручили власти Псковской области сотрудникам Госавтоинспекции
17:08
Награждение победителей конкурса «Ганза - связь времен» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:32
Мост через реку Кебь в Псковском районе приведут в порядок до конца июля 2020 года
16:08
Шествие коммунистов Пскова в честь 102-летия со дня Октябрьской революции (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:46
«Привет, ивент!» - 7 ноября (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Импортные продукты могут исключить из состава школьных обедов.

Депутаты Государственной думы России предложили исключить импортные продукты из состава школьных обедов. Как пишет газета «Известия», соответствующие поправки планируется внести перед вторым чтением в законопроект об обязательном горячем питании для младших школьников.

По словам автора инициативы Бориса Чернышева, в условиях действия антироссийских санкций следует поддерживать отечественных производителей. Он акцентировал внимание на том, что контролировать качество российской продукции легче, чем импортной.

Первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин поддержал инициативу. Он пояснил, что такое требование поможет сформировать дополнительный рынок сбыта для отечественных производителей. Кроме того, закупки отечественных продуктов могут быть выгоднее финансово.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Медики стабилизировали крайне тяжелое состояние пострадавших в ДТП под Псковом девочек
07 ноября 2019
Медики стабилизировали крайне тяжелое состояние пострадавших в ДТП под Псковом девочек
Четырехполосной планируется сделать улицу Кузбасской Дивизии в Пскове
07 ноября 2019
Четырехполосной планируется сделать улицу Кузбасской Дивизии в Пскове
Ключи от 11 автомобилей вручили власти Псковской области сотрудникам Госавтоинспекции
07 ноября 2019
Ключи от 11 автомобилей вручили власти Псковской области сотрудникам Госавтоинспекции
Награждение победителей конкурса «Ганза - связь времен» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 ноября 2019
Награждение победителей конкурса «Ганза - связь времен» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Мост через реку Кебь в Псковском районе приведут в порядок до конца июля 2020 года
07 ноября 2019
Мост через реку Кебь в Псковском районе приведут в порядок до конца июля 2020 года 1
Шествие коммунистов Пскова в честь 102-летия со дня Октябрьской революции (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 ноября 2019
Шествие коммунистов Пскова в честь 102-летия со дня Октябрьской революции (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Привет, ивент!» - 7 ноября (ЗВУК)
07 ноября 2019
«Привет, ивент!» - 7 ноября (ЗВУК)
Когда подорожает проезд в автобусах: ПАИ-live с Борисом Елкиным
07 ноября 2019
Когда подорожает проезд в автобусах: ПАИ-live с Борисом Елкиным

Идет загрузка...