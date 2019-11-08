Квантовый компьютер планируют создать в России к 2024 году

11:02, 08 ноября 2019, ПАИ

В России разрабатывается квантовый компьютер, на создание которого собираются потратить 24 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя госкорпорации «Росатом», работающей над этим проектом.

Проект рассчитан на срок до 2024 года и предполагает финансирование 24 млрд рублей. Из них 13,3 млрд — бюджетные средства и 10,4 млрд рублей — внебюджетные.

Курировать работы будет гендиректор Российского квантового центра Руслан Юнусов. По его словам, к 2024 году планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов. Экономический эффект от новой разработки ожидается не ранее чем через пять лет.