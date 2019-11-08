Испытанием на прочность назвала Международные Ганзейские дни руководитель Пскова

11:05, 08 ноября 2019, ПАИ

«Ганзейские дни — это было испытание на прочность», — заявила исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская в ходе прямого эфире ПАИ-live 8 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, за весьма короткий промежуток необходимо было решить много вопросов. Елена Полонская пояснила, что если бы работала депутатского корпуса велась с городской администрацией врознь, то «не получилось бы ничего хорошего».

«Были ситуации, когда нужно было сосредоточится и быстро решить вопрос», — добавила она.

Международные Ганзейские прошли в Пскове 27-30 июня. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством Михаила Ведерникова. Участниками праздника стали 72 европейских ганзейских города и 17 российских городов. За дни торжеств их посетили порядка 200 тысяч человек.