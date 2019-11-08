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Общество

О принятых после выезда на Горводоканал решениях рассказала и. п. главы Пскова

Показательной работой депутатского корпуса гордумы назвала выезд парламентариев на Горводоканал и принятые после этого решения исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская в ходе прямого эфира ПАИ-live 8 ноября.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, и. п. главы Пскова напомнила, что депутаты отметили проблему повышенной жесткости воды. «Мы с вами видим налет на кранах, чайниках, и мы понимаем, что будет через 5 лет, если не принимать мер», — отметила она.

Елена Полонская рассказала, что депутатский корпус выступил с инициативой выделить деньги на подземный водозабор, чтобы установить аппаратуру для смягчения воды. По ее словам, Горводоканал предоставит расчеты, а депутаты должны будут принять решение — заложить сумму на проектно-сметную документацию. И. п. главы Пскова добавила, что софинансирование муниципалитета составит только 1%. «У нас одна только задача - улучшить ситуацию, которая сейчас есть», — подчеркнула она.

Елена Полонская акцентировала внимание на «огромном количестве» депутатских выездов в рамках контроля работ по программе «Формирование комфортной городской среды».

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