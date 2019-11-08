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И. п. главы Пскова: Чтобы понять реальные проблемы населения, нужно общаться с людьми

Чтобы понять реальные проблемы населения, нужно общаться с людьми, заявила исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская в ходе прямого эфира ПАИ-live 8 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мне всегда с большой радостью открывают дверь, — отметила Елена Полонская. — Люди всегда рассказывают о существующих проблемах в городе. И те проблемы, которые они обозначают, реальны. Если мы пообщаемся с вами с населением, то поймем, что проблемы у населения несколько другие. И вот проблема воды — важнейшая».

Исполняющая полномочия главы Пскова рассказала, что с 2011 года она была общественником, а в общественную работу ее привела проблема получения земельного участка при рождении третьего ребенка. «Я поняла, что у ряда таких семей как моя, есть проблемы. И их никто не принимает, не решает. Мы начали объединяться в группы и решать свои проблемы», — отметила она.

Елена Полонская напомнила, что в 2015 году получила предложение поучаствовать в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в гордуму. «Я сперва была не очень уверена, что это мое. На праймериз я одержала победу, потом у меня началась предвыборная компания, вышла на свой избирательный округ», — добавила она.

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