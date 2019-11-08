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Общество

О росте зарплат в большинстве компаний России заявили аудиторы

По данным аудиторской компании Ernst & Young (EY), в большинстве российских фирм с мая 2018 года по апрель 2019-го произошёл рост зарплат.  Как пишет газета «Известия», наиболее ощутимо – на 8% - увеличились оклады топ-менеджеров компаний. Расходы на заработную плату среднего и старшего звена управленцев, рядовых специалистов и вспомогательного персонала в компаниях выросли на 6%. Отмечается, что рост фонда оплаты труда превысил инфляцию, при этом фирмы заявили о готовности увеличивать его и дальше.

Результаты исследования показали, что сокращать штат намерены 7% организаций, а четверть, напротив, планируют набирать новых сотрудников.

В России также увеличивается число дистанционных работников, такие сотрудники имеются в трети российских компаний. В основном, это специалисты в сфере IT, производства, девелопмента и логистики. Опрошенные газетой эксперты заявили, что удаленная работа положительно сказывается на производительности труда.

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