Гараж и автомобиль уничтожил огонь в Пскове

13:17, 08 ноября 2019, ПАИ

В Пскове на улице Ветряной сгорели гараж и стоявший в нём автомобиль ВАЗ-2112. Сигнал о пожаре поступил 7 ноября в 19:42, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причиной возгорания оказалось короткое замыкание электропроводки. Пострадал от огня также соседний гараж, в котором обгорела кровля.

В тот же день в Пскове в 21:22 загорелась квартира на улице Боровой. Там образовался прогар на площади 5 квадратных метров. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.