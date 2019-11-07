0
10:11
Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
13:25
Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября
22:42
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
13:47
Губернатор поручил решить вопрос оказания помощи девочкам, пострадавшим в ДТП под Псковом
20:17
Автотравмы, переломы и ушибы получили три девочки в ДТП под Псковом
13:12
Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом
11:18
Установлена предположительная причина пожара в семейной пивоварне под Псковом
Еще новости
Происшествия

Гараж и автомобиль уничтожил огонь в Пскове

В Пскове на улице Ветряной сгорели гараж и стоявший в нём автомобиль ВАЗ-2112. Сигнал о пожаре поступил 7 ноября в 19:42, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причиной возгорания оказалось короткое замыкание электропроводки. Пострадал от огня также соседний гараж, в котором обгорела кровля.

В тот же день в Пскове в 21:22 загорелась квартира на улице Боровой. Там образовался прогар на площади 5 квадратных метров. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
07 ноября 2019
Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября
06 ноября 2019
Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
05 ноября 2019
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков задерживается из-за обледенения контактного провода
Губернатор поручил решить вопрос оказания помощи девочкам, пострадавшим в ДТП под Псковом
05 ноября 2019
Губернатор поручил решить вопрос оказания помощи девочкам, пострадавшим в ДТП под Псковом
Автотравмы, переломы и ушибы получили три девочки в ДТП под Псковом
03 ноября 2019
Автотравмы, переломы и ушибы получили три девочки в ДТП под Псковом
Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом
03 ноября 2019
Два человека погибли и трое детей получили травмы в ДТП под Псковом 1
Установлена предположительная причина пожара в семейной пивоварне под Псковом
03 ноября 2019
Установлена предположительная причина пожара в семейной пивоварне под Псковом
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней
01 ноября 2019
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней 4

Идет загрузка...