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Общество

За попытку дать взятку инспектору ГИБДД псковичу грозит лишение свободы

Лишение свободы до 6 лет со штрафом грозит псковичу за попытку дать взятку инспектору ГИБДД, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Инцидент произошел 17 октября около 21:30. Инспектор Госавтоинспекции у дома №3а на Ленинградском шоссе в Пскове остановил автомобиль Ford, водитель которого выехал на полосу встречного движения. Как оказалось, мужчина за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы избежать административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом опьянения, водитель предложил сотруднику ГИБДД деньги в размере 54 тысяч рублей, которые оставил в его служебном автомобиле. Однако, инспектор отказался от получения взятки, а псковича за незаконные действия задержали на месте совершения преступления следственно-оперативной группой.

Уголовное дело находится на рассмотрении в суде, добавили в ведомстве.

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