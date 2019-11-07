Более ста фальшивых банкнот выявили в Псковской области за девять месяцев

15:15, 08 ноября 2019, ПАИ

С января по сентябрь 2019 года в Псковской области выявили 104 фальшивых банкноты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного ГУ Банка России

94 поддельные банкноты оказались российскими купюрами, в том числе 66 банкнот номиналом 5 тысяч рублей, 23 - номиналом 1 тысячу рублей, по две банкноты номиналом 2 тысячи и 500 рублей и одна двухсотрублевая банкнота. Обнаружены также 10 иностранных поддельных купюр: девять номиналом 100 долларов США и одна 500 евро.

По сравнению с прошлым годом количество обнаруженных фальшивок сократилось на 28,8%. Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Большая часть подделок обнаруживается в сетевых торговых организациях и на АЗС.

«В настоящее время Банк России внедряет программу повышения профессиональных навыков кассовых работников розничных торговых сетей по определению подлинности и платежеспособности денежных знаков. Данная практика обучения кассиров позволит снизить количество попадающих в наличное денежное обращение поддельных и неплатежеспособных денежных знаков через торговые сети», – сообщил заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Полный перечень признаков подлинности всех банкнот Банка России можно найти на официальном сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение позволяет в интерактивном формате рассмотреть защитные признаки на экране смартфона, а также сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь. Потренировавшись виртуально, легко проверить все эти признаки на реальной банкноте.