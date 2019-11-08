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Общество

На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» введены в эксплуатацию электрические котлы

На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» внедрены три электрических водогрейных котла КЭВ-10000/6 суммарной тепловой мощностью 25,8 Гкал/час. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Оборудование российского производства будет гарантией бесперебойного теплоснабжения поселка Дедовичи Псковской области. Также установка электрических котлов позволит расширить диапазон работы электростанции в режиме без генерации электрической энергии.

Работы выполнены в рамках проекта «Эффективность», реализуемого на всех предприятиях группы «ОГК-2». В октябре электрические котлы прошли гидравлическую опрессовку и были введены в подконтрольную эксплуатацию. По итогам испытаний новое оборудование стабильно отработало 72 часа и решением специальной комиссии признано готовым к внедрению в производство.

«Мы уже имеем положительный опыт эксплуатации электрических котлов. В 2014 году на нашей станции внедрены 2 котла, которые успешно используются для тесплоснабжения поселка Дедовичи в межотопительный период, – отметил директор Псковской ГРЭС Евгений Голубев. – Благодаря этому мы сократили временной период отключения горячего водоснабжения вдвое. Новые котлы обеспечат бесперебойное теплоснабжение поселка даже в условиях нештатных ситуаций и положительно повлияют на операционную эффективность филиала. Немаловажным является тот факт, что данный проект разработан сотрудниками нашего предприятия».

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