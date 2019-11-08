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Общество

Сервис «Нацпроекты глазами людей» заработал в Псковской области

Сервис «Нацпроекты глазами людей» запустила «Единая Россия» в Псковской области. Аналогичный проект стартовал ещё в семи пилотных регионах, жители которых получили возможность следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять по ним обращения. сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

По словам секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, на основе обозначенных на портале проблем будет формироваться доклад на имя председателя партии, главы Правительства РФ Дмитрия Медведева. Он также заверил, что партийцы будут добиваться решения всех обозначенных жителями вопросов.

Создатели портала уверены, что он поможет людям получать информацию о работах, приводящихся в рамках национального проекта, там же можно будет найти контакты для информирования о возникших проблемах на объектах.

«Люди будут знать о том, какие объекты строятся или уже построены, смогут сигнализировать властям о том, что, например, работы выполняются не в срок, или не соответствуют требованиям качества. Секретари региональных отделений и депутаты всех уровней от «Единой России», закрепленные за объектами, будут нести персональную ответственность за качество работы с обращениями граждан», - пояснил Андрей Турчак.

Сейчас на сайте проекта имеется информация о более чем 200 строящихся объектах, ремонтах и других мероприятиях, которые реализуются в Псковской области в рамках национальных проектов.

Как отметил руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Андрей Карпов, целью запуска сервиса стало обеспечение эффективного взаимодействия между людьми и исполнителями на местах. «Партия организовала необходимую сегодня площадку, на которой планируется наладить обратную связь с населением по реализации национальных проектов. Жители Псковской области одними из первых получили возможность адресовать свои вопросы, просьбы и предложения. А реагировать на их обращения своевременно и со всей ответственностью будут наши партийцы-депутаты, закрепленные за конкретными объектами, которые вошли в нацпроекты», - подчеркнул он.

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