Молодых мужчин в Псковской области больше, чем женщин

10:39, 10 ноября 2019, ПАИ

Молодых мужчин в возрасте от 14 до 30 лет в Псковской области больше, чем женщин, следует из статистических данных, собранных специалистами Псковстата к Всемирному дню молодёжи 10 ноября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в Псковской области молодым является почти каждый пятый – 18,4% жителей региона (116 тысяч человек). Причём в процентном соотношении доминируют представители мужского пола, их 55,6%. По оценке на 1 января 2019 года, на 1000 молодых людей приходилось 790 девушек.

В возрастной структуре молодежи области преобладают молодые люди 23–27 лет. На их долю приходится 30,2% от общего числа молодежи. Следующими по численности стали 18–22-летние юноши и девушки – 25,6%. Немногим меньше оказалась доля 28–30-летних молодых людей – 23,7%. Доля молодых людей 14–17 лет составила 20,5% от общего числа молодёжи.

Специалисты отмечают, что в последнее время численность молодёжи в Псковской области снижается. «Явление сокращения доли молодёжи в возрасте 14-30 лет, характерное и для страны, и для регионов, вызвано затяжным спадом рождаемости – «демографической ямой» – наблюдаемым по всей стране в 1990-х годах прошлого века», - уточнили в Псковстате.