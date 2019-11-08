Член президиума Российского исторического общества пожелал псковскому отделению успешной работы

17:21, 08 ноября 2019, ПАИ

Член президиума Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский пожелал псковскому отделению организации успешной работы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с учредительного заседания регионального отделения РИО 8 ноября.

Константин Могилевский поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за то, что он откликнулся на обращение председателя РИО Сергея Нарышкина. Член президиума выразил уверенность, что между руководством региона и отделением будут выстраиваться партнерские отношения. .«Такие организации, как Российское историческое общество, незаменимы», - заявил он.

По словам докладчика, общество объединяет сотни юридических и физических лиц. Константин Могилевский подчеркнул, что региональное отделение — это, прежде всего, площадка для координации усилий и работ. «Координация работы сама по себе будет приводить к реализации новых практик и повышению тех, которые есть. Структура РИО позволяет историкам значительно расширять круг контактов и дает возможность участвовать в федеральных проектах, взаимодействовать с другими региональными отделениями», - пояснил спикер.

Он добавил, что проект «Без срока давности», к которому присоединилась Псковская область https://informpskov.ru/news/302835.html, направлен на сохранение памяти о преступлениях нацистов против жителей страны. «Здесь непочатый край работы», - уверен Константин Могилевский.

Что касается юбилея Александра Невского, он заверил, что это один из приоритетов работы Российского исторического общества, нужны региональные инициативы. Константин Могилевский обратил внимание и на важность поддержки мероприятий к 20-летию подвига десантников 6-й роты. Он также сообщил, что все проекты, которые будут проходить в ближайшее время под эгидой РИО, будут связаны 75-летием Победы.

Спикер рассказал, что фонд «История Отечества» располагает государственной субсидией, которую распределяют на поддержку проектов, направленных на историческое просвещение. В частности, раскопки в деревне Городище Невельского района проходили при поддержке фонда. «Важно расширять географию поддержек, поэтому ждем заявок», - обратился исполнительный директор фонда к собравшимся. Он заметил, что при наличии положительной рекомендации отделения РИО к заявкам будут прибавляться баллы.

Константин Могилевский подчеркнул, что возможности расширяются, и привел в пример отделение РИО Ленинградской области, которое создано на базе государственного архива в Выборге. По его словам, оно очень успешно работает и участвует в проектах.

Члена президиума Российского исторического общества также пригласил всех учителей истории участвовать в конкурсе РИО.

Он также отметил, что митрополит Псковский и Порховский Тихон своим служением уделяет большое внимание историческим вопросам.