Член президиума Российского исторического общества пожелал псковскому отделению успешной работы
Член президиума Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский пожелал псковскому отделению организации успешной работы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с учредительного заседания регионального отделения РИО 8 ноября.
Константин Могилевский поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за то, что он откликнулся на обращение председателя РИО Сергея Нарышкина. Член президиума выразил уверенность, что между руководством региона и отделением будут выстраиваться партнерские отношения. .«Такие организации, как Российское историческое общество, незаменимы», - заявил он.
По словам докладчика, общество объединяет сотни юридических и физических лиц. Константин Могилевский подчеркнул, что региональное отделение — это, прежде всего, площадка для координации усилий и работ. «Координация работы сама по себе будет приводить к реализации новых практик и повышению тех, которые есть. Структура РИО позволяет историкам значительно расширять круг контактов и дает возможность участвовать в федеральных проектах, взаимодействовать с другими региональными отделениями», - пояснил спикер.
Он добавил, что проект «Без срока давности», к которому присоединилась Псковская область https://informpskov.ru/news/302835.html, направлен на сохранение памяти о преступлениях нацистов против жителей страны. «Здесь непочатый край работы», - уверен Константин Могилевский.
Что касается юбилея Александра Невского, он заверил, что это один из приоритетов работы Российского исторического общества, нужны региональные инициативы. Константин Могилевский обратил внимание и на важность поддержки мероприятий к 20-летию подвига десантников 6-й роты. Он также сообщил, что все проекты, которые будут проходить в ближайшее время под эгидой РИО, будут связаны 75-летием Победы.
Спикер рассказал, что фонд «История Отечества» располагает государственной субсидией, которую распределяют на поддержку проектов, направленных на историческое просвещение. В частности, раскопки в деревне Городище Невельского района проходили при поддержке фонда. «Важно расширять географию поддержек, поэтому ждем заявок», - обратился исполнительный директор фонда к собравшимся. Он заметил, что при наличии положительной рекомендации отделения РИО к заявкам будут прибавляться баллы.
Константин Могилевский подчеркнул, что возможности расширяются, и привел в пример отделение РИО Ленинградской области, которое создано на базе государственного архива в Выборге. По его словам, оно очень успешно работает и участвует в проектах.
Члена президиума Российского исторического общества также пригласил всех учителей истории участвовать в конкурсе РИО.
Он также отметил, что митрополит Псковский и Порховский Тихон своим служением уделяет большое внимание историческим вопросам.