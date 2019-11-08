Михаил Ведерников вручил награды полицейским Псковской области

17:49, 08 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные и региональные награды полицейским. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, торжественное собрание прошло 8 ноября в большом зале областного УМВД и было посвящено предстоящему Дню сотрудника органов внутренних дел.

Михаил Ведерников напомнил, что недавно прошли юбилейные мероприятия, на которых шла речь о нескольких поколениях псковской милиции и полиции, которые боролись с экстремистами, мошенниками, вооруженными бандами, наркоторговцами. «Сегодня можно с уверенностью сказать, что эта многолетняя работа привела к достойному результату», - уверен глава региона. Он подчеркнул, что уровень преступности в Псковской области ниже, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу и в целом по стране. В частности, стало меньше ДТП, сократилось количество пострадавших и погибших. Отдельно губернатор отметил, что псковская полиция успешно противодействует современным высокотехнологичным угрозам. Михаил Ведерников добавил, что по ряду направлений нужно вести усиленную работу, и выразил уверенность, что стражи порядка готовы реагировать на новые вызовы слаженной работой и четким взаимодействием.

Накануне профессионального праздника сотрудники органов внутренних дел получили из рук губернатора награды: Ордена Мужества первой степени удостоен Николай Северенюк, медалей «За отличие в охране общественного порядка» - Александр Смирнов, Виталий Усвятцев, Сергей Михайлов. Кроме того, отличившимся сотрудникам вручили почетные грамоты главы региона.

Затем слово взял председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он напомнил, что работа полицейских сопряжена с риском для жизни и здоровья. По его мнению, в таких условиях могут работать только смелые и сильные духом люди. Александр Котов адресовал стражам порядка поздравления с профессиональным праздником и пожелал укрепления доверия граждан к их работе.

Поздравил коллег и руководитель УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Он сообщил, что статистика раскрываемости преступлений в регионе улучшается. Начальник ведомства подчеркнул, что его подчиненные несут службу в регионах с высокой напряженностью, рискуют своей жизнью, спасая граждан из опасных ситуаций. В 2019 году сотрудников псковского УМВД не раз отмечали государственными и ведомственными наградами. Алексей Овсянников выразил благодарность за плодотворное сотрудничество администрации Псковской области, областному Собранию депутатов. Затем он объявил минуту молчания в память о сотрудниках, погибших во время исполнения служебного долга.

Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом.

Накануне знаменательной даты псковские полицейские получили от представителей областных властей ключи от 11 новых патрульных автомобилей. Машины закупили в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ближайшее время запланировано поступление еще 40 единиц служебной техники.