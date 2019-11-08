Поролоновое шоу пройдёт в псковском «Акваполисе» 10 ноября

18:05, 08 ноября 2019, ПАИ

10 ноября в 14:00 в Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» состоится поролоновое шоу, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В рамках мероприятия пройдёт интерактивная программа с использованием 200 ярких кубиков разных размеров, фигурок из поролона для фотосессии и для игр.

«Дети и их родители, принимая участие в интерактивной программе, смогут поваляться на поролоне, придумать свои лабиринты, построить башни и крепости, разрушить построенное, чтобы возвести что-то вновь», - отметили организаторы.