Наталья Ильина вошла в президиум совета ректоров СЗФО

19:10, 08 ноября 2019, ПАИ

Временно исполняющая обязанности ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина вошла в президиум совета ректоров Северо-Западного федерального округа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, данное решение было принято на очередном заседании совета ректоров СЗФО.

На заседании также были рассмотрены вопросы этики в высших учебных заведениях, развития добровольчества и волонтёрства в студенческой среде.

В совет ректоров СЗФО входят более 70 руководителей государственных и аккредитованных негосударственных вузов. Организация взаимодействует с полпредами президента в федеральных округах, решает задачи развития образования, науки и культуры, активно участвует в социально-экономических прогнозах, научно-технических и инвестиционных программах, а также координирует работу вузов по повышению качества высшего образования.