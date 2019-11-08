ПсковГУ вошёл в состав научно-образовательной теологической ассоциации

20:09, 08 ноября 2019, ПАИ

Псковский государственный университет был принят в состав научно-образовательной теологической ассоциации. Соответствующее решение было озвучено на пленарном заседании III международной научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просвещение», которая состоялась в национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе опорного вуза региона, Владыка Илларион вручил заведующему кафедрой философии и теологии ПсковГУ Марине Манойловой сертификат о вхождении вуза в ассоциацию.

Вступление в ассоциацию даст опорному вузу Псковской области возможность участвовать в конференциях, семинарах и вебинарах, которые проходят в Москве, а также приглашать участников на псковские конференции. Кроме того, университет получит научную и методическую поддержку по теологии.

В 2013 году в ПсковГУ была открыта кафедра теологии [ныне кафедра философии и теологии – ПАИ], тогда же был заключен договор о сотрудничестве с Псковской епархией – основным работодателем выпускников. В 2017 году ПсковГУ получил лицензию на магистерскую программу «Православная теология, методика преподавания».

Научно-образовательная теологическая ассоциация появилась в 2018 году как добровольное объединение вузов для совместной научно-организационной, научно-методической и экспертной деятельности в сфере теологии.