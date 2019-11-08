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Общество

12% россиян ведут здоровый образ жизни

В текущем году 12% жителей России вели здоровый образ жизни, сообщает РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Наиболее высокий процент таких людей оказался в  Ингушетии (48,8%), Крыму (29,2%) и Адыгее (28,8%), а меньше всего здоровый образ жизни ведут в Чукотском автономном округе (0,4%), Туве (1,1%) и Ненецком автономном округе (2,1%).

Что касается Москвы, то здесь ЗОЖ придерживаются 8,8% жителей, а в Санкт-Петербурге – 6,8%.

Методику расчета доли придерживающихся здорового образа жизни людей утвердили в марте этого года. По этой методике, ЗОЖ подразумевает потребление минимум 400 граммов овощей и фруктов, умеренные физические нагрузки, отказ от курения, умеренное суточные потребление соли (5 грамм в сутки) и отсутствие чрезмерного потребления алкоголя.

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