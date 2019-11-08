Единороссы провели субботник на улице Пушкина в Великих Луках

19:53, 08 ноября 2019, ПАИ

В Великих Луках члены и сторонники партии «Единая Россия» провели субботник, в рамках которого очистили от мусора территорию сквера рядом с Екатерининской часовней на улице Пушкина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, всего в мероприятии поучаствовали 30 человек.

«Это очень важное и нужное мероприятие. Город становится чище, уютнее и, наверное, всем от этого только прибавляется хорошего настроения, - отметил депутат фракции «Единой России» в Псковском областного Собрании Андрей Корнев. - Внести свою лепту в благоустройство города может каждый из нас, очистив от мусора придомовую территорию или выйдя на субботник вместе с коллегами по работе. После этого точно не бросишь тот же фантик на очищенный от мусора тротуар или газон».

«Город должен быть чистым, убранным и комфортным для проживания. Поэтому мы как выходили, так и будем выходить на уборку нашего любимого города воинской славы Великие Луки. По доброй, устоявшейся традиции мы проводим субботники два раза в год — осенью и весной. И я считаю, это очень здорово, когда люди видят, что партия «Единая Россия» - такой же народ, живет в этом городе, работает в нем и точно так же, как и любой другой великолучанин, беспокоится и заботится о его благоустройстве», - заявил депутат Великолукской городской Думы, председатель совета сторонников «Единой России» Николай Андросович.