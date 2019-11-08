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Общество

Защита проектов на тематической цифровой смене по нацпроекту «Образование» прошла в Пскове

В детском технопарке «Кванториум Псков» и великолукской школе №11 завершилась первая тематическая лагерная смена «Кампус молодежных инноваций». В ней поучаствовали 200 школьников из Псковской области и Белоруссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках смены участники смогли освоить специализированную программу, в которую были включены два основных вида деятельности — образовательная и игровая. За две недели они разработали 16 проектов, направленных на решение различных актуальных вопросов. Среди них – развитие ряда общественных пространств города, открытие эвент-площадки на ферме «Бебешкино», запуск производства линейки современных товаров и сувениров на псковскую тематику, создание театра нового поколения, разработка системы отслеживания незаконных вырубок леса, размещение инфодисплеев с Wi-Fi на автобусных остановках Пскова.

В ближайшее время ряд проектов могут быть реализованы, так как, по словам представителей псковского «Кванториума», проекты вызвали интерес у органов власти Пскова и предпринимателей.

Также в рамках тематической смены для участников были поведены различные мероприятия и экскурсии. «За время проведения тематической смены ребята успели подружиться», - отметила заместитель директора псковского «Кванториума» Оксана Петрова.

Представители псковского «Кванториума» хотят проводить тематические смены не только на базе «Кванториума», но и в выездной форме в «точках роста». «Такие мероприятия будут полезны не только детям, но и преподавателям сельских школ. Они смогут получить новый опыт и использовать его в дальнейшей работе со школьниками», - заметила Оксана Петрова.

Тематическая смена «Кампус молодежных инноваций» проводилась в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Куратором проекта является фонд новых форм развития образования. На реализацию проекта «Кванториум Псков» выиграл грант в размере более 7 млн рублей. Партнерами выступили центр инноваций социальной сферы, средняя общеобразовательная школа № 1 имени Л. М. Поземского и средняя общеобразовательная школа № 47 Пскова, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования, Северо-Западная инвестиционная компания.

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