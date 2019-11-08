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Общество

Концерт «Юные дарования Псковщины» пройдёт 23 ноября

23 ноября в 17:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт «Юные дарования Псковщины». В его рамках выступят симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением Николая Хондзинского, лауреаты премии «Юные дарования Псковщины» и «Молодые дарования России» разных лет, обладатели стипендии губернатора Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на центр непрерывного образования в сфере культуры и искусства Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, на концерте прозвучит музыка Милия Балакирева, Ференца Листа, Александра Глазунова, Джулио Каччини, Лучано Берио, Гарбриеля Форе и других.

Концерт «Юные дарования Псковщины» состоится уже в 23-й раз. За годы существования премии ее лауреатами стали около 700 учеников Псковской области.

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