83% российских компаний подняли зарплаты своим работникам
За последний год 83% российских компаний подняли зарплату своим сотрудникам, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование аудиторской компании Ernst & Young.
Самые большие прибавки к заработной плате получили топ-менеджеры компаний – 8%. Зарплаты рядовых специалистов и сотрудников среднего и старшего звена управления выросли на 6%.
При этом фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию. Также, согласно исследованию, российские компании не планируют массовых сокращений. Уволить часть сотрудников хотят лишь 7% организаций, тогда как увеличить штат намерены 24% опрошенных фирм.