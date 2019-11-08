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Общество

83% российских компаний подняли зарплаты своим работникам

За последний год 83% российских компаний подняли зарплату своим сотрудникам, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование аудиторской компании Ernst & Young.

Самые большие прибавки к заработной плате получили топ-менеджеры компаний – 8%. Зарплаты рядовых специалистов и сотрудников среднего и старшего звена управления выросли на 6%.

При этом фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию. Также, согласно исследованию, российские компании не планируют массовых сокращений. Уволить часть сотрудников хотят лишь 7% организаций, тогда как увеличить штат намерены 24% опрошенных фирм. 

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