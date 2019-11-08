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Общество

Почти 56 тонн продукции животного происхождения не пропустили через границу в Псковской области

В Пыталовском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе специалисты управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз молочной продукции, корма для декоративных птиц и говяжьей печени общим весом 55,7 тонн, которые следовали из Франции и Италии в Казахстан.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе досмотра инспекторы Россельхознадзора установили несоответствие информации об адресах импортёров, указанной в товаросопроводительных документах и ветеринарных сертификатах, выданных на партию молочной продукции и корма для птиц. Кроме того, маркировочные этикетки партии говяжьей печени были наклеены на упаковки таким образом, что вскрытие коробки оказалось возможным без нарушения их целостности.

Ввоз 16,9 тонн молочной продукции, 19,8 тонн корма для декоративных птиц и 19 тонн говяжьей печени на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлены декларации о возврате груза.

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