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Культура

Александра Пахмутова принимает поздравления с 90-летием

Александра Пахмутова празднует 90-летие. Фото: ТАСС.

Композитор Александра Пахмутова отмечает 90-летие. На ее счету около 400 песен, многие из которых стали своего рода гимнами молодости, дружбы, любви. Большое количество эстрадных исполнителей десятилетиями исполняют песни Пахмутовой, называя их своими любимыми композициями. В числе таких исполнителей Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Эдита Пьеха.

К юбилею композитора готовится музыкальный праздник в Большом театре. На сцену выйдут именитые музыканты, актеры, певцы. В их числе Сергей Безруков, Александр Градский, Тамара Гердцители, Денис Мацуев, Евгений Миронов, сообщают российские СМИ.

За ходом подготовки к празднику Александра Пахмутова наблюдает лично, бывая на репетициях, обсуждая с музыкантами детали предстоящего вечера. Александра Пахмутова родилась под Волгоградом, тогда Сталинградом, в 1929 году. Свою первую пьесу для фортепиано написала в возрасте пяти лет. 

Одни из наиболее известных ее песен - «Опустела без тебя земля», «Поклонимся великим тем годам», «Надежда». 

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