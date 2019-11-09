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Поезда из Пскова в Москву и обратно пришли с опозданием 9 ноября

Поезда из Пскова в Москву и обратно пришли 9 ноября с опозданием от графика. Фото: Андрей Степанов.

На один день изменилась схема движения поездов №9 «Москва - Псков» и №10 «Псков - Москва». Причиной стала авария на перегоне Дворец - Лобница Октябрьской железной дороги. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе транспортной компании, два грузовых вагона сошли с рельсов 8 ноября. Никто не пострадал. В компании подчеркнули, что никакой опасности для жителей прилегающих населенных пунктов нет. 

Между тем коррективы в расписание внесены для тех поездов, которые стоят в графике движения с отправкой 8 ноября и прибытием в конечные пункты 9 числа. 

«Поезда будут следовать измененным маршрутом через участок Дно – Батецкая – Великий Новгород – Чудово – Бологое», - сообщили в пресс-службе ОЖД.На конечные станции составы прибыли с минимальным отставанием от графика, заверили в компании.Пассажиры, которые планировали сесть в данные поезда на станциях Едрово, Валдай, Лычково, Старая Русса, Волот, Парфино, Кневицы, доставлены альтернативными железнодорожными и автобусными маршрутами. 

На данный момент, уточнили в ОЖД, все восстановительные работы на перегоне, где произошло ЧП, завершены. Все поезда далее проследуют в соответствии с графиком. 

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