Жительницу Пскова подозревают в фиктивной регистрации иностранцев в своем доме

13:18, 09 ноября 2019, ПАИ

Жительницу Пскова подозревают в нарушении миграционного законодательства. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина проживает в доме на улице Лунинской. Выяснилось, что за период с июня по сентябрь 2019 года она прописала в своем жилище четырех граждан Таджикистана.

Псковичке 33 года, сейчас она нигде не работает, нуждается в средствах.

По имеющимся сведениям, регистрация иностранцев является фиктивной.

Стражи правопорядка проводят соответствующую проверку.

В ведомстве добавили, что сама женщина уже дала признательные показания по предъявляемому ей обвинению.