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Жительницу Пскова подозревают в фиктивной регистрации иностранцев в своем доме

Жительницу Пскова подозревают в нарушении миграционного законодательства. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина проживает в доме на улице Лунинской. Выяснилось, что за период с июня по сентябрь 2019 года она прописала в своем жилище четырех граждан Таджикистана. 

Псковичке 33 года, сейчас она нигде не работает, нуждается в средствах. 

По имеющимся сведениям, регистрация иностранцев является фиктивной. 

Стражи правопорядка проводят соответствующую проверку. 

В ведомстве добавили, что сама женщина уже дала признательные показания по предъявляемому ей обвинению. 

 

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