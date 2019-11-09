Жительницу Пскова подозревают в фиктивной регистрации иностранцев в своем доме
Жительницу Пскова подозревают в нарушении миграционного законодательства. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина проживает в доме на улице Лунинской. Выяснилось, что за период с июня по сентябрь 2019 года она прописала в своем жилище четырех граждан Таджикистана.
Псковичке 33 года, сейчас она нигде не работает, нуждается в средствах.
По имеющимся сведениям, регистрация иностранцев является фиктивной.
Стражи правопорядка проводят соответствующую проверку.
В ведомстве добавили, что сама женщина уже дала признательные показания по предъявляемому ей обвинению.