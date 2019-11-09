Около 15 млрд рублей распределило Правительство РФ на модернизацию дорог в регионах
Правительством РФ одобрено распределение 14,8 млрд рублей регионам страны на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В перечень вошли 36 субъектов, передает РИА Новости.
Дополнительные средства получат регионы, которые подавали соответствующие заявки в программу, но не имеющие проблем с исполнением намеченных планов.
Ранее сообщалось, что по данным на сентябрь текущего года объем выполненных работ едва превышал 70 процентов. Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с поручением к главам регионов устранить отставания от графика реализации программных мероприятий. Речь идет о ремонте и строительстве новых дорожных объектов, обновлении автопарков.
Минтранс готовит обнародование первых итогов реализации нацпроекта в четвертом квартале текущего года.