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Общество

Около 15 млрд рублей распределило Правительство РФ на модернизацию дорог в регионах

Правительством РФ одобрено распределение 14,8 млрд рублей регионам страны на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В перечень вошли 36 субъектов, передает РИА Новости. 

Дополнительные средства получат регионы, которые подавали соответствующие заявки в программу, но не имеющие проблем с исполнением намеченных планов. 

Ранее сообщалось, что по данным на сентябрь текущего года объем выполненных работ едва превышал 70 процентов. Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с поручением к главам регионов устранить отставания от графика реализации программных мероприятий. Речь идет о ремонте и строительстве новых дорожных объектов, обновлении автопарков. 

Минтранс готовит обнародование первых итогов реализации нацпроекта в четвертом квартале текущего года. 

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