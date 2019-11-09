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Спектакль кукол по мотивам «Чиполлино» запретили к показу в Москве

На фестивале любительских театров Москвы запретили показ спектакля "Чиполлино". Фото с официального сайта Лианозовского театра.

Спектакль Московского Лианозовского театра «Чиполлино» запретили к показу на фестивале любительских театров в столице. Об этом организаторы сообщили одному из авторов постановки в телефонному разговоре, сообщает Газета.ру.

Причина отказа в демонстрации спектакля публике фестиваля официально не названа. Администрация театра направила официальных запрос организаторам фестиваля, но ответ пока не получен. Режиссер и директор театра надеются узнать истинные причины, подтолкнувшие к принятию такого решения. 

Между тем спектакль, как следует из аннотации на официальном сайте Лианозовского театра, создан по мотивам произведения Джанни Родари «Чиполлино» для аудитории в возрасте от 3 до 8 лет. Режиссером выступила Светлана Дорожко, номинант премии «Золотая маска». Постановка пользуется внимание зрителей, даже на спектакль 1 декабря все билеты уже проданы.

В администрации театра сообщили, что решение оргкомитета фестиваля об исключении спектакля из программы, не отразится на афишах и «Чиполлино» останется на сцене. 

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