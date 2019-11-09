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Планировавшего распространять наркотики в Псковской области торговца задержала новгородская полиция

В Новгороде задержан 18-летний житель Карелии. Молодого человека подозревают в сбыте наркотических веществ. При досмотре у него изъяли 16 свертков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Новгородской области. 

На молодого человека вышли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В ведомстве уточнили, что после опроса на территории города были найдены еще 38 специальных тайников с наркотиками, которые были приготовлены к сбыту. 

Лабораторное исследование показало, что в свертках находится синтетический наркотик. 

По данным следствия, злоумышленник «планировал наладить регулярные поставки запрещенных веществ из Санкт-Петербурга и распространять их на территории Новгородской и Псковской областей». 

Для реализации опасных веществ использовались один из Интернет-месседжеров и электронная платёжная система.

Возбуждены уголовные дела по части 3 и части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

 

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