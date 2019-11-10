Почти 56% младенцев в Псковской области родились у женщин до 30 лет

14:35, 10 ноября 2019, ПАИ

Более половины малышей (55,7%), рождённых в Псковской области в 2018 году, родились у женщин до 30 лет. Всего на свет появились 5,9 тысяч детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

В 2018 году в брак вступили 2,7% от общего числа мужчин до 30 лет, живущих в области, и 4% женщин этого же возраста. В возрасте 18-24 года невест – 1115, а женихов – лишь 721. В возрасте 25-29 лет картина меняется: женихов – 1044, а невест – 972.

По данным статистики, из 66,2 тысячи занятых молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет высшее образование имеют 20,6 тысяч человек. Кроме того, молодежь участвует и в волонтерском движении. В Псковской области в возрасте 15-30 лет – 2,8 тыс. волонтеров, то есть 15,1% от общего числа добровольцев.