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Общество

Почти 56% младенцев в Псковской области родились у женщин до 30 лет

Более половины малышей (55,7%), рождённых в Псковской области в 2018 году, родились у женщин до 30 лет. Всего на свет появились 5,9 тысяч детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

В 2018 году в брак вступили 2,7% от общего числа мужчин до 30 лет, живущих в области, и 4% женщин этого же возраста. В возрасте 18-24 года невест – 1115, а женихов – лишь 721. В возрасте 25-29 лет картина меняется: женихов – 1044, а невест – 972.

По данным статистики, из 66,2 тысячи занятых молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет высшее образование имеют 20,6 тысяч человек. Кроме того, молодежь участвует и в волонтерском движении. В Псковской области в возрасте 15-30 лет – 2,8 тыс. волонтеров, то есть 15,1% от общего числа добровольцев.

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