0
13:06
Оксана Фёдорова поделилась с подписчиками воспоминаниями о службе в правоохранительных органах
11:10
Соревнования для самых быстрых малышей проходят в Пскове
10:05
Фотография Псковского кремля представлена на выставке в московском ГУМе
09:40
Исполняющая полномочия главы Пскова ищет хозяев для двух подброшенных котят
19:28
Михаил Ведерников проконтролировал строительство детских садов в Пскове и Псковском районе
19:17
Псковский губернатор проинспектировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
18:29
Арт-объект «Время Крыма» с псковской башней открыли в Симферополе
Еще новости
Общество

Соревнования для самых быстрых малышей проходят в Пскове

10 ноября в Пскове проходят соревнования для самых быстрых малышей - 17-й семейный фестиваль «Маленький чемпион», сообщили Псковскому агентству информации организаторы - редакция газеты «Комсомольская правда - Псков».

Семьи с малышами в возрасте от 6 месяцев до 2,5 лет ждут 10 ноября

В универсальном спортивном комплексе «Олимп» собрались семьи с детьми от 6 месяцев до 2,5 лет. Малышам предстоит проползти дорожку в 10 метров. Чтобы ползти было легче мама и папам разрешено подбадривать чад.

Также на фестивале организован конкурс костюмов и конкурс семейных газет. На площадке праздника пройдут также соревнования для родителей. Специально для пап придуман конкурс забегов на четвереньках.

Все семьи и малыши получат подарки от партнёров мероприятия.

Как проходил весенний «Маленький чемпион» можно посмотреть здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оксана Фёдорова поделилась с подписчиками воспоминаниями о службе в правоохранительных органах
10 ноября 2019
Оксана Фёдорова поделилась с подписчиками воспоминаниями о службе в правоохранительных органах
Соревнования для самых быстрых малышей проходят в Пскове
10 ноября 2019
Соревнования для самых быстрых малышей проходят в Пскове
Фотография Псковского кремля представлена на выставке в московском ГУМе
10 ноября 2019
Фотография Псковского кремля представлена на выставке в московском ГУМе
Исполняющая полномочия главы Пскова ищет хозяев для двух подброшенных котят
10 ноября 2019
Исполняющая полномочия главы Пскова ищет хозяев для двух подброшенных котят
Михаил Ведерников проконтролировал строительство детских садов в Пскове и Псковском районе
09 ноября 2019
Михаил Ведерников проконтролировал строительство детских садов в Пскове и Псковском районе
Псковский губернатор проинспектировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
09 ноября 2019
Псковский губернатор проинспектировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
Арт-объект «Время Крыма» с псковской башней открыли в Симферополе
09 ноября 2019
Арт-объект «Время Крыма» с псковской башней открыли в Симферополе
Диктора и режиссера псковского телевидения Клару Дыкленко выдвинули на «Народное признание»
09 ноября 2019
Диктора и режиссера псковского телевидения Клару Дыкленко выдвинули на «Народное признание»

Идет загрузка...