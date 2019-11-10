Соревнования для самых быстрых малышей проходят в Пскове

11:10, 10 ноября 2019, ПАИ

10 ноября в Пскове проходят соревнования для самых быстрых малышей - 17-й семейный фестиваль «Маленький чемпион», сообщили Псковскому агентству информации организаторы - редакция газеты «Комсомольская правда - Псков».

Семьи с малышами в возрасте от 6 месяцев до 2,5 лет ждут 10 ноября

В универсальном спортивном комплексе «Олимп» собрались семьи с детьми от 6 месяцев до 2,5 лет. Малышам предстоит проползти дорожку в 10 метров. Чтобы ползти было легче мама и папам разрешено подбадривать чад.

Также на фестивале организован конкурс костюмов и конкурс семейных газет. На площадке праздника пройдут также соревнования для родителей. Специально для пап придуман конкурс забегов на четвереньках.

Все семьи и малыши получат подарки от партнёров мероприятия.

Как проходил весенний «Маленький чемпион» можно посмотреть здесь.