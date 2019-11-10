Городские власти поздравили с праздником псковских полицейских

14:06, 10 ноября 2019, ПАИ

И. п. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Служба в органах внутренних дел по праву считается одной из самых тяжелых, ответственных и необходимых. Во все времена полицейские самоотверженно выполняли свой служебный долг, защищая покой граждан и общественный порядок. Сотрудники Управления МВД России по городу Пскову - это профессионалы своего дела, четко выполняющие поставленные задачи любой сложности, не считаясь с личным временем и нередко рискуя жизнью», - говорится в поздравлении.

Руководство Пскова поблагодарило ведомство за эффективную охрану общественного порядка и безопасность во время проведения городских культурно-массовых мероприятий.

«В этот день особые поздравления - ветеранам МВД. Они вписали много славных страниц в историю российской полиции: героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в искоренении преступности в послевоенные годы», - отметили градоначальники.

В заключение Елена Полонская и Александр Братчиков пожелали всем сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, сил, семейного благополучия, успехов в службе на благо Отечества.