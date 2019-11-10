0
15:55
Михаил Ведерников: Профессионализм полицейских - гарантия порядка и безопасности в Псковской области
15:34
Группа 76-й дивизии ВДВ в соцсети номинирована на премию «Народное признание - 2019»
13:06
Оксана Фёдорова поделилась с подписчиками воспоминаниями о службе в правоохранительных органах
11:10
Соревнования для самых быстрых малышей проходят в Пскове
10:05
Фотография Псковского кремля представлена на выставке в московском ГУМе
09:40
Исполняющая полномочия главы Пскова ищет хозяев для двух подброшенных котят
19:28
Михаил Ведерников проконтролировал строительство детских садов в Пскове и Псковском районе
Еще новости
Общество

Псковско-новгородский ганзейский библиографический указатель можно будет почитать онлайн

Изданный к XXIX Международным Ганзейским дням библиографический указатель - совместная работа Новгородской областной универсальной научной библиотеки и Централизованной библиотечной системы (ЦБС) Пскова планируются перевести на английский и немецкий языки, а также выпустить в электронном виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ЦБС Пскова.

Указатель также пополнится ссылками на статьи журналистов из немецкого города Брилона. Такое решение создатели указателя приняли после того, как он получил специальный приз Международного конкурса СМИ «Ганза – связь времён».

В указатель вошли журналистские материалы из региональной прессы Пскова и Великого Новгорода за период с 1980 по 2018 год, посвященные участию этих городов в Ганзейском движении, а также подготовке XXXIX Международных Ганзейских дней в Пскове. Объём сборника - 106 страниц.

Указатель издан как книга-перевёртыш (с одной стороны это справочник по новгородским ганзейским публикациям, а в другой – по псковским). Из издания можно получить информацию о том, как новгородские и псковские журналисты освещали ганзейскую тематику на протяжении почти сорока лет.

Получая Почётную грамоту за издание справочника на торжественной церемонии награждения победителей и призёров Международного конкурса СМИ «Ганза – связь времён», заместитель директора Новгородской областной универсальной научной библиотеки Ирина Морозова и первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко подарили сигнальный экземпляр указателя и. п. главы города Пскова Елене Полонской. Они также рассказали о своих дальнейших планах по доработке указателя и в частности о том, что его электронная версия на трёх языках скоро появится на сайте bibliopskov.ru

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Свою книгу «Краеведческое путешествие из Пскова в Великий Новгород» представит Мартин Нармонтас 15 ноября Псковско-новгородский ганзейский библиографический указатель можно будет почитать онлайн Журналисты-победители поделились оценками конкурса «Ганза - связь времен» Испытанием на прочность назвала Международные Ганзейские дни руководитель Пскова Награждение победителей конкурса «Ганза - связь времен» (ФОТОРЕПОРТАЖ) Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен» Авторы лучших телевизионных и радиоматериалов конкурса «Ганза - связь времен» награждены в Пскове Елена Полонская поздравила победителей конкурса «Ганза - связь времен» Михаил Ведерников поблагодарил журналистов-победителей конкурса «Ганза - связь времен» Ганзейская комиссия высоко оценила псковскую Ганзу
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников: Профессионализм полицейских - гарантия порядка и безопасности в Псковской области
10 ноября 2019
Михаил Ведерников: Профессионализм полицейских - гарантия порядка и безопасности в Псковской области
Группа 76-й дивизии ВДВ в соцсети номинирована на премию «Народное признание - 2019»
10 ноября 2019
Группа 76-й дивизии ВДВ в соцсети номинирована на премию «Народное признание - 2019»
Оксана Фёдорова поделилась с подписчиками воспоминаниями о службе в правоохранительных органах
10 ноября 2019
Оксана Фёдорова поделилась с подписчиками воспоминаниями о службе в правоохранительных органах
Соревнования для самых быстрых малышей проходят в Пскове
10 ноября 2019
Соревнования для самых быстрых малышей проходят в Пскове
Фотография Псковского кремля представлена на выставке в московском ГУМе
10 ноября 2019
Фотография Псковского кремля представлена на выставке в московском ГУМе
Исполняющая полномочия главы Пскова ищет хозяев для двух подброшенных котят
10 ноября 2019
Исполняющая полномочия главы Пскова ищет хозяев для двух подброшенных котят
Михаил Ведерников проконтролировал строительство детских садов в Пскове и Псковском районе
09 ноября 2019
Михаил Ведерников проконтролировал строительство детских садов в Пскове и Псковском районе
Псковский губернатор проинспектировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
09 ноября 2019
Псковский губернатор проинспектировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове

Идет загрузка...