Псковско-новгородский ганзейский библиографический указатель можно будет почитать онлайн

16:37, 10 ноября 2019, ПАИ

Изданный к XXIX Международным Ганзейским дням библиографический указатель - совместная работа Новгородской областной универсальной научной библиотеки и Централизованной библиотечной системы (ЦБС) Пскова планируются перевести на английский и немецкий языки, а также выпустить в электронном виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ЦБС Пскова.

Указатель также пополнится ссылками на статьи журналистов из немецкого города Брилона. Такое решение создатели указателя приняли после того, как он получил специальный приз Международного конкурса СМИ «Ганза – связь времён».

В указатель вошли журналистские материалы из региональной прессы Пскова и Великого Новгорода за период с 1980 по 2018 год, посвященные участию этих городов в Ганзейском движении, а также подготовке XXXIX Международных Ганзейских дней в Пскове. Объём сборника - 106 страниц.

Указатель издан как книга-перевёртыш (с одной стороны это справочник по новгородским ганзейским публикациям, а в другой – по псковским). Из издания можно получить информацию о том, как новгородские и псковские журналисты освещали ганзейскую тематику на протяжении почти сорока лет.

Получая Почётную грамоту за издание справочника на торжественной церемонии награждения победителей и призёров Международного конкурса СМИ «Ганза – связь времён», заместитель директора Новгородской областной универсальной научной библиотеки Ирина Морозова и первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко подарили сигнальный экземпляр указателя и. п. главы города Пскова Елене Полонской. Они также рассказали о своих дальнейших планах по доработке указателя и в частности о том, что его электронная версия на трёх языках скоро появится на сайте bibliopskov.ru.