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Культура

Ансамбль баянистов «Концертина» из Псковской области победил в международном конкурсе AccoPremium

Фото представлено организаторами конкурса AccoPremium

Ансамбль баянистов «Концертина» из Псковской области стал обладателем первой премии международного конкурса AccoPremium-2019, который прошел в белорусском городе Речица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Солист ансамбля Алексей Манушин получил вторую и третью премии в номинациях «Варьете» и «Академическая». Здесь он соревновался с лучшими учениками музыкальных училищ и колледжей. Музыкант также удостоен спецприза — двух онлайн-уроков у российского дуэта «SIBDUO» из Санкт-Петербурга.

Всего в конкурсе приняли участие более 250 музыкантов из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Литвы, Казахстана и Польши. Помимо музыкальных соревнований состоялись также мастер-классы от музыкантов международного уровня, профессоров консерваторий и музыкальных академий, работали выставки музыкальных инструментов.

Поездка псковичей на конкурс стала возможна благодаря поддержке комитета по культуре Псковской области.

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