Неделя в Псковской области начнётся с сырой и тёплой погоды

18:14, 10 ноября 2019, ПАИ

11 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди. Об этом Псковском агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области: ночью +3…+8 градусов, днем +5…+10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

12 ноября ожидается переменная облачность, ночью и днем +4...+6 градусов, ветер южный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

13 ноября в течение суток ожидается пасмурная погода, ночью +3...+5 градусов, днем +7...+9 градусов. Будет дуть южный ветер.

14 ноября ожидается переменная облачность, ночью и днем +9...11 градусов, ветер южный, умеренный.