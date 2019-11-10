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Общество

Михаил Ведерников: Профессионализм полицейских - гарантия порядка и безопасности в Псковской области

Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Запись с поздравлениями глава региона разместил в своём «Инстаграме».

«Мы ценим ваше мужество и храбрость, готовность всегда придти на помощь в трудную минуту. Ваш высокий профессионализм, самоотверженность и принципиальность - гарантия порядка и безопасности в Псковской области. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!» - написал Михаил Ведерников.

Губернатор также сообщил, что по приглашению начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова принял участие в торжественном мероприятии и вручил государственные и региональные награды. «Уверен, это станет хорошим стимулом для дальнейших успехов в службе на благо России! Благодарю Юрия Николаевича Инстранкина, заложившего хорошую базу для эффективной работы УМВД по Псковской области и Алексея Викторовича Овсянникова, который на этом фундаменте смог выстроить слаженную и динамично развивающуюся систему обеспечения общественной безопасности. Мы ценим этот труд и будем оказывать Управлению всестороннюю помощь и поддержку», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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