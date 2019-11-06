Команда из Пскова стала лучшей на региональном первенстве и чемпионате по карате

17:19, 10 ноября 2019, ПАИ

9 ноября в Пскове прошло региональное первенство и чемпионат по карате. Как сообщили Псковскому агентству информации в областной федерации карате, в соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников.

Соревнования проходили в нескольких разделах: «Индивидуальное ката», «Ката группа», «Индивидуальное кумите» и «Командное кумите».

По итогам соревнований первое место в командном зачете заняли спортсмены из Пскова, второе место - у команды Невельского района, третье место - у команды из Великих Лук.

Турнир в Пскове стал отборочных этапом на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по карате WKF, который пройдет в Череповце в феврале 2020 года.