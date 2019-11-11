Жители России несут дополнительные расходы при лечении в стационаре

08:52, 11 ноября 2019, ПАИ

Более 30% россиян несли дополнительные расходы во время лечения в стационаре. Из них почти 10% не сочли это нарушением их прав, а 16% рассказали, что не знают о перечне лекарств, которые им должны предоставить бесплатно, свидетельствуют данные опроса Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Об этом пишет газета «Известия».

Только 35% опрошенных высказались о готовности бороться за свои права для получения полагаемых им по закону лекарств. «Границы предоставления бесплатной помощи в стационаре трудно конкретизировать. Некоторые медицинские организации часть услуг оказывают платно. Причем оплата происходит по окончании всего курса лечения. Поэтому пациент вряд ли самостоятельно сориентируется и поймет, что именно по его диагнозу было оплачено», — отметила директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.

В ВСС отметили, что при нарушении прав граждан, когда медицинская организация требует деньги за предоставление полагаемых бесплатно медикаментов, нужно обращаться в страховые медицинские организации.