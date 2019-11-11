Долги по зарплате на 2,5 млн рублей выплатило псковское «ДСУ-60»
Прокуратура Пскова помогла 59 работникам ООО «ДСУ-60» получить заработную плату на общую сумму более 2,5 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Нарушение прав граждан выявлено в ходе надзорных мероприятий. Заместитель прокурора города внес в адрес руководителя предприятия представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ.
На данный момент нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объеме.