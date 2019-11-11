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Общество

Перелом костей черепа получил 51-летний пешеход в результате наезда автомобиля

Перелом костей черепа получил 51-летний пешеход в результате наезда автомобиля Volkswagen Passat на улице Вокзальной в Пскове. ДТП произошло 8 ноября в 20:00, сообщили Псковскому агентству информации  в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Автомобилем управлял 58-летний водитель. Пешехода с травмами доставили в больницу.

В тот же день в 11:00 в Красногородском районе 19-летний водитель Renault Laguna не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Мужчина получил травмы головы и резаные раны конечностей. Его госпитализировали.

10 ноября в 19:00 в Плюсском районе на 4-м километре трассы Плюсса – Курея 54-летний водитель ВАЗ-21310 также потерял управление, в результате чего машина съехала в кювет. Мужчина получил ушибы, его поместили в больницу.

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