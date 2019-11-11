Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран

09:55, 11 ноября 2019, ПАИ

Россия попала в список 10 самых «пьющих» стран, который составила организация экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце». Об этом сообщает РИА Новости.

Самый высокий уровень потребления алкоголя зафиксирован в Литве. Жители этой страны в среднем выпивают 12,3 литра спиртного в год. За ней расположились Австрия (11,8 литра), Франция (11,7), Чехия (11,6), Люксембург (11,3), Латвия и Ирландия (11,2).

Россия оказалась на 7-м месте с показателем 11,1 литра. При этом отмечается, что россияне, как и жители других стран, по сравнению с 2007 годом стали реже употреблять алкоголь. Тогда РФ опережала другие страны по данному параметру.

На том же уровне потребление алкоголя в Венгрии. Восьмое место - у Германии (10,8 литра), девятое — у Португалии (10,7 литра), десятое — у Польши (10,6 литра).

Меньше всего алкоголя употребляют жители Индонезии (0,3 литра в год), Турции (1,4 литра), Израиля (2,6 литра), Индии (3,0 литра) и Коста-Рики (3,8 литра).