Из-за высоких цен россияне отдают предпочтение крупам, а не овощам

10:14, 11 ноября 2019, ПАИ

Россияне стали покупать меньше овощей. К такому выводу пришли исследователи, изучив покупательские предпочтения с июля 2018 по июнь 2019 года, сообщает «Российская газета».

За год продажи картофеля снизились на 5,8%, репчатого лука - на 3,2%, сладкого перца - на 6,9%, а капусты - на 12,3%. Меньше стали покупать огурцов и помидоров. Эту тенденцию эксперты связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи.

В результате жители России отдали предпочтение крупам. Их стоимость почти в два раза меньше некоторых овощей: средняя цена на крупу в России - 49 рублей за упаковку.