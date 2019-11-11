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Общество

Ярмарка вакансий откроется в Пскове 13 ноября

13 ноября с 10:00 до 13:00 в отделении областного Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району пройдёт ярмарка вакансий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Посетители ярмарки смогут встретиться с работодателями, подобрать подходящие вакансии в банке службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации, переподготовки и повышения квалификации.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Коммунальная, 71А. Добрать до места можно на автобусах №№ 2, 3, 4, 6, 14, 17, 22, 25, 30, 118 до остановки «Улица Печорская».

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